Tasse, in arrivo moratoria Imu e Tari: cosa succederà a chi non paga (Di sabato 18 aprile 2020) L’emergenza Coronavirus sta mettendo a dura prova anche le casse dei Comuni. Per questo motivo, durante l’ultimo confronto tra Ministero dell’Economia e amministratori locali, sindaci e Governo hanno discusso sulla possibilità di rivedere la sospensione dei tributi locali, in particolare di Imu e Tari. Imu e Tari, no alla sospensione sì alla moratoria Il Coronavirus sta avendo delle conseguenze devastanti sull’economia del Paese. Il lockdown e la sospensione delle attività ha messo in difficoltà famiglie e professionisti in Italia, ma anche le casse degli enti locali – come anticipato – sono fortemente provate dalla crisi. Per questo motivo, rivolgendosi al Governo, i sindaci hanno chiesto allo Stato la creazione di un fondo ad hoc per fronteggiare l’emergenza saniTaria (e tutto quello che ne consegue). Ma a tal ... Leggi su quifinanza Coronavirus : in arrivo bonus - stop alle tasse (e anche agli obblighi del RdC)

Coronavirus - in arrivo il decreto con aiuti a famiglie e imprese : lo stop delle tasse però non riguarda tutti

Coronavirus : congedi - voucher speciali - stop mutui e tasse in tutta Italia. Decreto in arrivo (Di sabato 18 aprile 2020) L’emergenza Coronavirus sta mettendo a dura prova anche le casse dei Comuni. Per questo motivo, durante l’ultimo confronto tra Ministero dell’Economia e amministratori locali, sindaci e Governo hanno discusso sulla possibilità di rivedere la sospensione dei tributi locali, in particolare di Imu e. Imu e, no alla sospensione sì allaIl Coronavirus sta avendo delle conseguenze devastanti sull’economia del Paese. Il lockdown e la sospensione delle attività ha messo in difficoltà famiglie e professionisti in Italia, ma anche le casse degli enti locali – come anticipato – sono fortemente provate dalla crisi. Per questo motivo, rivolgendosi al Governo, i sindaci hanno chiesto allo Stato la creazione di un fondo ad hoc per fronteggiare l’emergenza sania (e tutto quello che ne consegue). Ma a tal ...

campi_barbara : #fusani #DrittoeRovescio udite udite conclave .... adesso ... in arrivo altri 60 miliardi .... no correggo .... sa… - RobiGippox : @berlusconi Sposto le mie aziende in Olanda, pago meno tasse, distruggo lo stato sociale dove le mie aziende operan… - RanocchiFabrian : RINNOVO CONTRATTI a termine: misure speciali in arrivo. Leggi il post della testata Fisco e Tasse. - venetomona : @fuoridalcorotv @mariogiordano5 #Fuoridalcoro ?????? ZERO SOLDI TANTI DEBITI LIQUIDITÀ NON ARRIVA IPERBUROCRAZIA FISCA… - ArmaSalvemini : -