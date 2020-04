Sara Affi Fella prende una decisione sul bambino | “Io e Francesco siamo d’accordo” FOTO

Leggi su kontrokultura

(Di sabato 18 aprile 2020) La discussa ex tronista di Uomini e Donne,, sta affrontando l’attesa di unin quarantena. Per intrattenere i fan e per trascorrere qualche ora in armonia, la fanciulla ha deciso di rispondere a qualche domanda dei suoi follower. Tra queste, ovviamente, la maggior parte erano riferite al suo stato interessante. Molti utenti le hanno fatto domande sul suo, sul sesso, sulle paure legate a questo periodo e molto altro. Nel rispondere a tutte queste curiosità, poi,ha svelato unasul nascituro presa di comune accordo al compagno. LadisulUn utente ha chiesto ase, una volta terminata la gravidanza e nato il, lo mostrerà in pubblico sui social. La ragazza, con estrema certezza ed anche con una punta di rabbia, ha detto assolutamente di no. Non ha nessuna intenzione ...