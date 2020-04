Lega Pro, possibile svolta: “Tanti club rischiano il default, si lavora per proposta di riforma” (Di sabato 18 aprile 2020) “Al lavoro per una proposta di riforma. Il coronavirus impone una riflessione per la specificità della Serie C. Il Consiglio Direttivo di Lega Pro, in continuità con quanto stabilito alla riunione assembleare dello scorso 3 aprile, ha dato mandato al Presidente Ghirelli di convocare la prossima Assemblea lunedì 4 maggio, a ridosso del Consiglio Federale. Il Consiglio Direttivo, riunitosi ieri sera e questa mattina in videoconferenza ha discusso sull’evoluzione del campionato e porterà all’attenzione della prossima Assemblea la proposta di soluzione da sottoporre al Consiglio Federale. Lega Pro, rispetto alla altre Leghe, ha una propria specificità e il coronavirus sta causando un impatto molto grave sui 60 club. Le squadre, già in difficoltà economica e finanziaria prima della diffusione del virus, non hanno ... Leggi su calcioweb.eu Coronavirus - negozi e locazioni : i problemi legati al credito d’imposta

