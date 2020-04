Il commissario Arcuri: «In Lombardia morti cinque volte più numerosi dei caduti civili della seconda guerra mondiale» (Di sabato 18 aprile 2020) Un paragone storico per definire l’emergenza da coronavirus in Lombardia arriva direttamente dal commissario straordinario Domenico Arcuri. Quest’ultimo ha sostenuto con forza come sia impossibile riaprire e dare una soluzione all’attuale crisi sanitaria senza prima occuparsi delle problematiche relative alla salute dei cittadini. In modo particolare, il commissario ha fatto un riferimento alla seconda guerra mondiale, sostenendo che il numero delle vittime civili in cinque anni nella città di Milano è stato di circc 2000 persone, mentre le vittime da coronavirus nell’intera Lombardia ammonta a 11mila decessi. LEGGI ANCHE > Coronavirus, la mappa dei contagi in Italia morti seconda guerra mondiale, le parole del commissario Arcuri Il paragone, per quanto d’impatto, non è perfettamente corretto, dal momento che il commissario ha fatto ... Leggi su giornalettismo Coronavirus - il Commissario Arcuri : “In Lombardia 5 volte morti civili della guerra. App e test sierologici per la Fase 2 : ci faremo trovare pronti”

Coronavirus - il commissario Arcuri : “Senza salute e sicurezza la ripresa economica sarà molto breve”

Coronavirus - il Commissario Arcuri : “150mila test entro l’inizio del prossimo mese - si lavora sulle App” (Di sabato 18 aprile 2020) Un paragone storico per definire l’emergenza da coronavirus inarriva direttamente dalstraordinario Domenico. Quest’ultimo ha sostenuto con forza come sia impossibile riaprire e dare una soluzione all’attuale crisi sanitaria senza prima occuparsi delle problematiche relative alla salute dei cittadini. In modo particolare, ilha fatto un riferimento alla seconda guerra mondiale, sostenendo che il numero delle vittimeinanni nella città di Milano è stato di circc 2000 persone, mentre le vittime da coronavirus nell’interaammonta a 11mila decessi. LEGGI ANCHE > Coronavirus, la mappa dei contagi in Italiaseconda guerra mondiale, le parole delIl paragone, per quanto d’impatto, non è perfettamente corretto, dal momento che ilha fatto ...

ilfoglio_it : ESCLUSIVA IL FOGLIO Ecco la app anticoronavirus. Il contratto con il commissario Arcuri sarà firmato a breve. La ap… - wireditalia : Funziona con il bluetooth. Il commissario Arcuri firma il decreto per assegnare lo sviluppo della piattaforma. Perc… - ilfoglio_it : Come anticipato dal Foglio il commissario Arcuri ha firmato il contratto per la realizzazione dell'app anticoronavi… - EnricoFurlan3 : RT @RaiNews: 'Senza salute la ripresa economica durerebbe un battito di ciglia', dice Domenico Arcuri, commissario straordinario per l'emer… - RaiNews : 'Senza salute la ripresa economica durerebbe un battito di ciglia', dice Domenico Arcuri, commissario straordinario… -