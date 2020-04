GF Vip | Antonella Elia | Mi fa rivoltare le budella!

Leggi su solodonna

(Di sabato 18 aprile 2020) Protagonista del Grande Fratello Vip,vede Fernanda Lessa come fumo negli occhi e anche ora che non “convivono” più continua con le critiche durissime Nella casa del Grande Fratello Vipe Fernanda Lessa non si sono mai amate. E anche la piccola parentesi di pace che si sono concesse, un po’ spinte da Adriana Volpe, che è sempre stata più per l’armonia che per laArticolo completo: GF Vip,: "Mi fale" dal blog SoloDonna