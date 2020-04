D’Amato | fatte 365 ispezioni Rsa e strutture private accreditate

Leggi su romadailynews

(Di sabato 18 aprile 2020) Roma – “E’ stata pubblicata, dopo le indicazioni gia’ date il 28 febbraio scorso e il 6 di marzo, l’ordinanza regionale N° 31 che prevede un giro di vite sulle RSA e lesocio-assistenziali. Nello specifico il personale operante nelleterritoriali sanitarie, sociosanitarie e socio assistenziali deve svolgere la propria attivita’ lavorativa esclusivamente all’interno di una singola struttura o, qualora la struttura sia dotata di piu’ stabilimenti, esclusivamente all’interno del medesimo stabilimento.” “Tutte ledevono garantire per tutto il personale i controlli in entrata e in uscita della temperatura e in caso di temperatura superiore a 37,5 c° si dovra’ provvedere alla misurazione della saturazione di ossigeno e tutti questi parametri devono essere annotati ...