Alessia Marcuzzi, drastico cambio look su Instagram (Foto) (Di sabato 18 aprile 2020) Alessia Marcuzzi è tra la conduttrici italiane più amate. La sua spontaneità ed il suo sorriso oltre che, naturalmente, le sue capacità hanno fatto breccia nel cuore dei fans che la seguono numerosissimi. In un momento complicato come quello che stiamo vivendo, con i palinsesti televisivi completamente stravolti, abbiamo visto la Marcuzzi nei panni di giudice nelle ultime tre puntate di Amici di Maria De Filippi. Alessia Marcuzzi ha svolto bene il suo compito portando le sue emozioni all’interno dello studio e partecipando al trionfo di Gaia Gozzi. Se, però, fino a qualche settimana fa la conduttrice romana aveva una bella chioma bionda, oggi il suo look è del tutto stravolto. A testimoniarlo una Foto su Instagram. Alessia Marcuzzi, un bel caschetto castano Una delle cose che i VIP hanno fatto di più durante la quarantena è ... Leggi su kontrokultura Alessia Marcuzzi cambia look : capelli castani - taglio bob e frangetta. Ma è solo una parrucca

Alessia Marcuzzi - il cambio look è drastico e spiazza tutti. Ma c’è una spiegazione

Alessia Marcuzzi cambia look : caschetto castano e frangetta su Instagram (Di sabato 18 aprile 2020)è tra la conduttrici italiane più amate. La sua spontaneità ed il suo sorriso oltre che, naturalmente, le sue capacità hanno fatto breccia nel cuore dei fans che la seguono numerosissimi. In un momento complicato come quello che stiamo vivendo, con i palinsesti televisivi completamente stravolti, abbiamo visto lanei panni di giudice nelle ultime tre puntate di Amici di Maria De Filippi.ha svolto bene il suo compito portando le sue emozioni all’interno dello studio e partecipando al trionfo di Gaia Gozzi. Se, però, fino a qualche settimana fa la conduttrice romana aveva una bella chioma bionda, oggi il suoè del tutto stravolto. A testimoniarlo unasu, un bel caschetto castano Una delle cose che i VIP hanno fatto di più durante la quarantena è ...

RadioRadioWeb : I consigli di @lapinella Alessia Marcuzzi su come affrontare questo momento di difficoltà e su come colorarlo quant… - imbucatospecial : #gossip #BiancaGuaccero e #JonathanKashanian su #AlessiaMarcuzzi 'Non doveva pubblicarlo' - eilanprecious : Alessia Marcuzzi è persa - Noovyis : (Alessia Marcuzzi, il cambio look è drastico e spiazza tutti. Ma c’è una spiegazione) Playhitmusic -… -