Rsa, Fontana smonta le accuse: "Agito su proposta dei tecnici" (Di venerdì 17 aprile 2020) Lavinia Greci Il governatore, commentando la scelta del trasferimento nelle strutture, spiega: "Dissero che si poteva fare" Attenderà "con estrema serenità" l'esito dell'inchiesta sui decessi nelle rsa della Lombardia causati dal coronavirus. A dirlo è stato il presidente della Regione, Attilio Fontana, che ospite questa mattina della tramissione MattinoCinque ha chiarito, ancora una volta, la posizione della giunta sulla questione delle morti tra gli ospiti anziani delle strutture ed eventuali responsabilità. Come riportato anche dal Corriere della sera, il governatore, per prima cosa, ha specificagto che la delibera regionale era stata proposta dai loro tecnici, i quali avrebbero assicurato che a determinate condizioni il trasferimento era possibile. "Responsabilità dell'Ats" Quindi, in presenza di "reparti completamente separati dal ... Leggi su ilgiornale Coronavirus : Pd - ‘Fontana non faccia scaricabarile su Ats per contagi Rsa’

