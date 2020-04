Esplosione di un meteorite in cielo | enorme bagliore e tantissime le segnalazioni Video

Leggi su howtodofor

(Di venerdì 17 aprile 2020) Un grossopoco fa è esploso poco fa in, numerose le, è stato avvistato da diverse centinaia di persone. Alla fine dell'articolo ildi quanto è accaduto. Ilquello che rimane dopo un'ablazione atmosferica di uncioè un piccolo asteroide. Non si sono fatte attendere lesull'avvenimento. Ilè stato avvistato nelle scorse ore generando grande stupore tra le persone che sono rimaste esterrefatte da tale fenomeno. Continua… Ilha attraversato le città di Lima e Ica in direzione dell'oceano per poi esplodere ad Ica, località del Perù centromeridionale. L'istituto geofisico peruviano ha confermato in queste ultime ore che si trattava di un bolide verde turchese e numerose sono state ie le foto scattate e postate ...