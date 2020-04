Chiara Nasti contro Aurora Ramazzotti | ecco il parere degli utenti social

(Di venerdì 17 aprile 2020)Il personaggio più discusso del momento è Giulia De Lellis, tornata da poco con Andrea Damante. Tuttavia nelle ultime ore l’attenzione si è spostata su un’altra influencer del momento, ovvero. Sia lei che la sorella Angela sono sempre state al centro delle polemiche per alcuni gesti e parole. Angela ha fatto molto discutere perché al termine del suo percorso a Uomini e Donne si è subito fidanzata con un noto calciatore. Di conseguenza ha messo da parte il corteggiatore che aveva scelto., invece, ha partecipato a un’edizione dell’Isola dei Famosi. Dopo una settimana ha gettato la spugna per le difficoltà del gioco. Stavolta ha esagerato secondo ildi molti con un post che ha condiviso. E’ intervenuta anche. ‘Ti ricordavo diversa tra feste e ...

8924liom : @tinderboxGen Love chi? Gabor o Chiara Nasti? ?? - sordiispicciu : Con tutte le cretinate che scrive c'è ancora chi da retta a Chiara Nasti - BezzoErica : @ChiaraNastii, la #quarantena inizia bene e finisce male: una settimana VIP via @Notizieditalia - Noovyis : (Chiara Nasti, la quarantena inizia bene e finisce male: una settimana vip) Playhitmusic - - Notizieditalia : Chiara Nasti, la quarantena inizia bene e finisce male: una settimana vip -

Ha scatenato le polemiche sui social il post pubblicato dalla fashion blogger Chiara Nasti su Instagram. La foto, in cui è alla guida di una Jaguar, è accompagnata da una citazione di Zsa Zsa Gábor: ...Argomenti che non fanno mai male. L’influencer Chiara Nasti ha una certa predisposizione per le uscite infelici, pericolose quando si è seguiti da oltre un milione di persone su Instagram. All’inizio ...