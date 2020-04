Calcio | Gigi Buffon rinnova il contratto con la Juventus

Leggi su oasport

(Di venerdì 17 aprile 2020) La storia trae lacontinua. In attesa della firma ufficiale, è praticamente certa, secondo quanto riferisce il sito di Raisport, la continuazione del rapporto tra l’ex “portierone” della Nazionale e la Vecchia Signora. A 42 annisi sente ancora integro ed è pronto a proseguire la propria avventura nel club bianconero, consapevole però di svolgere un ruolo diverso da quello che ha caratterizzato tutta la sua carriera, ovvero di secondo dell’estremo difensore polacco Wojciech Szczęsny. Il portiere italiano, comunque, ha ancora grandi motivazioni e probabilmente anche il desiderio di vincere l’unico trofeo che manca nella sua bacheca (la Champions League) rientra tra gli stimoli. CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DIgiandomenico.tiseo@oasport.it Twitter: @Giandomatrix Clicca qui per seguire OA ...