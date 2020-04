Un passo avanti per capire perché la materia ha prevalso sull’antimateria (Di giovedì 16 aprile 2020) (foto: Super-Kamiokande)Al momento del Big Bang, c’era tanta materia quanta antimateria. Ma se tutto fosse rimasto così, le due contendenti si sarebbero annullate l’una con l’altra e non ci sarebbe l’universo come lo conosciamo. Per questo da tempo gli scienziati si interrogano su cosa abbia portato alla rottura dell’equilibrio e alla prevalenza della materia (le particelle) rispetto all’antimateria (le antiparticelle). Oggi, a fornire un tassello in più verso la comprensione di cosa sia successo è un gruppo di scienziati della T2K Collaboration, un esperimento in Giappone che studia il comportamento dei neutrini, elusive particelle elementari senza carica e gli scienziati hanno mostrato che una delle chiavi del fenomeno potrebbe trovarsi proprio in queste particelle. Il dettaglio del risultato è pubblicato su ... Leggi su wired Cura Italia - la scienziata Elena Cattaneo : “Piccolo passo avanti per la ricerca”

Coronavirus - Conte : “Misure prorogate fino al 3 maggio. Task force di esperti per la Fase 2. Da Eurogruppo passo avanti ma insufficiente. Sul Mes Salvini e Meloni mentono e indeboliscono l’Italia in Ue”

Coronavirus : Zingaretti - ‘da Ue passo in avanti anche grazie a governo italiano’ (Di giovedì 16 aprile 2020) (foto: Super-Kamiokande)Al momento del Big Bang, c’era tantaquanta anti. Ma se tutto fosse rimasto così, le due contendenti si sarebbero annullate l’una con l’altra e non ci sarebbe l’universo come lo conosciamo. Per questo da tempo gli scienziati si interrogano su cosa abbia portato alla rottura dell’equilibrio e alla prevalenza della(le particelle) rispetto all’anti(le antiparticelle). Oggi, a fornire un tassello in più verso la comprensione di cosa sia successo è un gruppo di scienziati della T2K Collaboration, un esperimento in Giappone che studia il comportamento dei neutrini, elusive particelle elementari senza carica e gli scienziati hanno mostrato che una delle chiavi del fenomeno potrebbe trovarsi proprio in queste particelle. Il dettaglio del risultato è pubblicato su ...

CottarelliCPI : L’accordo di ieri non è male. Ci sono i soldi del SURE, l’accettazione del Fondo di Ricostruzione che finirà per fi… - EnricoLetta : Di fronte alla miope intransigenza del governo ???? ora è il momento che l’intera ????faccia il passo decisivo in avant… - Agenzia_Ansa : Conte: 'Salvini e Meloni mentono sull'attivazione del Mes. Fondo istituito nel 2012. Noi non lavoriamo con favore d… - _fatbottomdgirl : @pavndistelle HAAHAHAH é un passo avanti dai - LauraGio_75 : @marioerdrago @battistabd @MPenikas @kitta1979 @RisatoNicola @pvnndr @valy_s @sarracinus @AntonioDiBari85 @m_spagna… -