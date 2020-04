Sanremo 2021 non si farà? “Se la data di inizio non permette…” (Di giovedì 16 aprile 2020) L’emergenza Coronavirus potrebbe avere ripercussioni anche sul Festival di Sanremo 2021. È questa l’indiscrezione che è iniziata a circolare prepotentemente nelle ultime ore. A mettere la pulce nell’orecchio è stato Walter Vacchino, patron dell’Ariston, che ha rilasciato un’intervista a Sanremo News. L’uomo, chiamato in causa dopo che alcuni opinionisti avevano ipotizzato una sospensione della prossima edizione del festival della canzone italiana, ha deciso di far chiarezza su quanto stiamo vivendo e su quali scenari potrebbero presentarsi il prossimo anno. Sanremo, lo ricordiamo, va infatti in scena ogni anno la prima settimana di febbraio. Il futuro del Festival di Sanremo 2021 Tuttavia, anche se il mese di febbraio sembra essere ancora lontano, le ipotesi degli ultimi giorni hanno portato in molti ad ipotizzare che anche il ... Leggi su velvetgossip Il Festival di Sanremo 2021 rinviato? Il graduale ritorno alla normalità potrebbe incidere sulla kermesse

Sanremo 2021 - il patron del Festival ammette che potrebbe slittare

Sanremo 2021 potrebbe slittare: ecco le ultime dichiarazioni
Come sto reagendo alla notizia che Sanremo 2021 potrebbe slittare
Festival di Sanremo 2021, il sindaco Biancheri: "Presto per pensare a un cambio di data"