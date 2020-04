Ricordate Desirée Mariottini, la 16enne stuprata e uccisa? Sconvolgente: per cosa hanno arrestato suo padre (Di giovedì 16 aprile 2020) Vi Ricordate Desirée Mariottini, la ragazza di 16 anni violentata e uccisa la notte del 19 novembre 2018 in un palazzo abbandonato a San Lorenzo, Roma? Bene, il padre, Gianluca Zuncheddu, è stato arrestato per spaccio di droga sulla piazza di Cisterna di Latina. L'uomo è stato arrestato dai carabinieri nel corso di un'operazione antidroga nel corso della quale sono state eseguite otto ordinanze di custodia cautelare. Secondo quanto riferito dai militari, da febbraio ad agosto, Zuncheddu ha gestito la consegna di cocaina, hashish e marijuana a casa dei clienti insieme con una coppia di pusher ed era il referente del gruppo nella cittadina dove risiedeva anche la figlia. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 16 aprile 2020) ViDesirée, la ragazza di 16 anni violentata ela notte del 19 novembre 2018 in un palazzo abbandonato a San Lorenzo, Roma? Bene, il padre, Gianluca Zuncheddu, è stato arrestato per spaccio di droga sulla piazza di Cisterna di Latina. L'uomo è stato arrestato dai carabinieri nel corso di un'operazione antidroga nel corso della quale sono state eseguite otto ordinanze di custodia cautelare. Secondo quanto riferito dai militari, da febbraio ad agosto, Zuncheddu ha gestito la consegna di cocaina, hashish e marijuana a casa dei clienti insieme con una coppia di pusher ed era il referente del gruppo nella cittadina dove risiedeva anche la figlia.

