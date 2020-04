Migranti | “episodi di autolesionismo e un tentato suicidio sulla Alan Kurdi” Mit

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 16 aprile 2020) Dopo undici giorni in mare con 149 persone a bordo, si aggravano le condizioni deiKurdi, la nave della ong Sea Eye ferma davanti alle coste siciliane in attesa che le autorità italiane individuino una nave dove far trascorrere la quarantena aisoccorsi. Tre persone sono state evacuate nella notte, mentre a bordo si registra un caso dida parte di un ospite. “Abbiamo bisogno di un porto sicuro, l’inattività dei Paesi europei sta diventando sempre più pericolosa”, denuncia la ong tedesca. Così, su richiesta del ministro dei Trasporti, Paola De Micheli, il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, ha firmato un provvedimento con il quale la Croce Rossa Italiana viene nominata soggetto attuatore per provvedere all’assistenza alloggiativa e alla sorveglianza sanitaria delle persone ...