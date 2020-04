Italiano bloccato in Bolivia: “Di Maio dove sei? Farnesina aiuto, ho paura, non mi vergogno a dirlo” (Di giovedì 16 aprile 2020) Italiano bloccato in Bolivia: “Di Maio dove sei? Farnesina aiuto, ho paura, non mi vergogno a dirlo” Scrivo queste righe da La Paz, dalla Bolivia in quarantena, con la speranza che leggiate fino in fondo. Sono Luca, un ragazzo abruzzese residente a Torino, partito per un lungo viaggio in Sudamerica il 5 dicembre, quando il Coronavirus nemmeno esisteva. Ho viaggiato per mesi in Argentina e Cile, documentando con foto e parole ciò che incontravo, con l’obiettivo di viaggiare fino in Colombia, passando per Perù ed Ecuador. Sono entrato in Bolivia il 12 Febbraio. I primi casi di Coronavirus in questo Paese si sono verificati l’11 Marzo. Due casi, esattamente. Dopo qualche giorno, il 17 Marzo, la Presidenta del Governo di transizione della Bolivia, ha dichiarato lo stato di Emergenza Sanitaria nazionale, chiudendo tutte le frontiere in entrata e uscita, ... Leggi su tpi Coronavirus - rifugiato somalo bloccato in Francia : “Ha il passaporto italiano - non può tornare a casa”

Rangnick Milan - tecnico bloccato dai rossoneri : sta studiando l’italiano

Emergenza Coronavirus - allenatore italiano bloccato a Roma : “sono in ansia” (Di giovedì 16 aprile 2020)in: “Di, ho, non mi vergogno a dirlo” Scrivo queste righe da La Paz, dallain quarantena, con la speranza che leggiate fino in fondo. Sono Luca, un ragazzo abruzzese residente a Torino, partito per un lungo viaggio in Sudamerica il 5 dicembre, quando il Coronavirus nemmeno esisteva. Ho viaggiato per mesi in Argentina e Cile, documentando con foto e parole ciò che incontravo, con l’obiettivo di viaggiare fino in Colombia, passando per Perù ed Ecuador. Sono entrato inil 12 Febbraio. I primi casi di Coronavirus in questo Paese si sono verificati l’11 Marzo. Due casi, esattamente. Dopo qualche giorno, il 17 Marzo, la Presidenta del Governo di transizione della, ha dichiarato lo stato di Emergenza Sanitaria nazionale, chiudendo tutte le frontiere in entrata e uscita, ...

barabeke_it : @Wiki_Vic Sono un cittadino italiano, in Svizzera mi ci sono ritrovato bloccato (mio figlio è per metà svizzero) - BBilanShit : @riotta @LaStampa @realDonaldTrump Bloccato per la domanda di cui sopra e poi vi meravigliate se il giornalismo ita… - flipot73 : @MPerardi Questa che rituitti mi ha bloccato. E già nel suo italiano posso leggerne i motivi... Entro rumore di unghie sugli specchi. - ilriformista : #Coronavirus, il 24enne italiano bloccato nelle Filippine: “Ho avuto anche il Covid-19” - ParmaLiveTweet : Sollier: 'Al momento è tutto bloccato, possiamo fare poco. Assurdo ricominciare': L'ex calciatore Paolo Sollier, ai… -

Ultime Notizie dalla rete : Italiano bloccato Coronavirus, italiano bloccato in California: la gente teme il peggio e compra armi Il Messaggero L'odissea di un teatino bloccato in Bolivia: "Il ministero degli Esteri ci ha abbandonato, nessun volo dall'inizio del lockdown"

Come me, ad oggi, ci sono altri circa 50 italiani bloccati nel Paese. Studenti, studentesse, viaggiatori, viaggiatrici, madri e padri con figli e figlie minori. Da un mese, quindi, ci siamo messi in ...

L’ultima opera di Banksy in isolamento? Nel suo bagno

Dove poteva realizzare la sua ultima opera Banksy, bloccato come tutti in casa a causa delle restrizioni per il coronavirus? Nel suo bagno. L’artista che ha riempito i muri di tutto il mondo con la ...

Come me, ad oggi, ci sono altri circa 50 italiani bloccati nel Paese. Studenti, studentesse, viaggiatori, viaggiatrici, madri e padri con figli e figlie minori. Da un mese, quindi, ci siamo messi in ...Dove poteva realizzare la sua ultima opera Banksy, bloccato come tutti in casa a causa delle restrizioni per il coronavirus? Nel suo bagno. L’artista che ha riempito i muri di tutto il mondo con la ...