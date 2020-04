SimonaGrasso6 : Un enorme applauso a Gianmarco Saurino, uno dei pochi artisti che, durante questa quarantena, sta utilizzando la su… - tznmyking : sono pugliese ma io uno bello come Gianmarco Saurino mai visto in vita mia qui - Moonstoneheart_ : 5 celebrity crush, 5 tags Tagged by @LuthienBlack593 and @KoraKant - Javier Fernandez - Gabriele Rossi - Luke Hemm… - ehimatii : 14. gianmarco saurino - AliceIafra : RT @holadpl: Ok ci riprovo, un messaggio per Gianmarco Saurino: pick me choose me love me ?? #DOCNelleTueMani -

Ultime Notizie dalla rete : Gianmarco Saurino Gianmarco Saurino, Lorenzo in Doc: “Un segreto lo agita”, anticipazioni Gossip & TV Gianmarco Saurino, Lorenzo in Doc: “Un segreto lo agita”, anticipazioni

Gianmarco Saurino è nel cast di Doc Nelle tue mani. Il suo personaggio si chiama Lorenzo Lazzarini, è un medico del policlinico Ambrosiano dove si svolge la storia di Doc. Nel reparto di medicina ...

“Doc. Nelle tue mani”, i dottori (attori) che affiancano Luca Argentero

Gianmarco Saurino, Simona Tabasco e Raffaele Esposito affiancano Luca Argentero nella fiction "Doc. Nelle tue mani". Previous Next ...

Gianmarco Saurino è nel cast di Doc Nelle tue mani. Il suo personaggio si chiama Lorenzo Lazzarini, è un medico del policlinico Ambrosiano dove si svolge la storia di Doc. Nel reparto di medicina ...Gianmarco Saurino, Simona Tabasco e Raffaele Esposito affiancano Luca Argentero nella fiction "Doc. Nelle tue mani". Previous Next ...