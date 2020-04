Sanremo | detenuto prende a pugni agente che lo riaccompagna in cella

Leggi su ilgiornale

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Federico Garau La violenta aggressione è avvenuta poco dopo il momento dedicato all'attività di svago nel campo sportivo: "Non osiamo immaginare cosa sarebbe potuto succedere se i detenuti avessero preso in ostaggio il collega o sottratto le chiavi", dice il Sappe Non sono passate che poche ore dalla duplice aggressione avvenuta dietro le sbarre del carcere genovese di Marassi, che un nuovo episodio di violenza si registra ancora una volta in Liguria, per la precisione nella casa circondariale di. Ancora una volta si occupa di denunciare l'increscioso episodio il segretario regionale del sindacato autonomo di polizia penitenziaria (Sappe) Michele Lorenzo, che invoca maggiori garanzie e livelli di sicurezza adeguati per gli uomini in divisa, occupati quotidianamente a gestire situazioni al limite. I fatti si sono verificati durante la mattinata di ieri, ...