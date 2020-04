Per Conte sul Mes si rischia "un dibattito tra tifoserie" (Di mercoledì 15 aprile 2020) "Sul Mes sta lievitando un dibattito che rischia di dividere l'intera Italia secondo opposte tifoserie e rigide contrapposizioni". Lo scrive il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in un post su Facebook. "La mia posizione è stata molto chiara sin dall'inizio", aggiunge Conte. "Ad alcuni miei omologhi che, a fronte di questa emergenza, hanno pensato di affidare al Mes la risposta europea ho replicato: il Mes è un meccanismo inadeguato e anche insufficiente per reagire a questa sfida epocale. Ha un regolamento pensato per shock asimmetrici e per reagire a tensioni finanziarie riguardanti singoli Paesi. Adesso, invece, siamo di fronte al più grave shock economico affrontato dal dopoguerra ad oggi, che compromette fortemente il tessuto socio-economico europeo. Occorre una risposta forte, unitaria, tempestiva", sottolinea ancora il presidente del ... Leggi su agi Il Governo risponde a Lega e FdI su Conte e l’acquisto di mascherine per sé : “FFP3 mai consegnate”

Coronavirus : Gozi - ‘per ripresa serve leadership e piano chiaro - Conte segua Macron’

Coronavirus - la lezione dell’Islanda : i test di massa sono la chiave per il contenimento dei contagi (Di mercoledì 15 aprile 2020) "Sul Mes sta lievitando unchedi dividere l'intera Italia secondo oppostee rigide contrapposizioni". Lo scrive il presidente del Consiglio, Giuseppe, in un post su Facebook. "La mia posizione è stata molto chiara sin dall'inizio", aggiunge. "Ad alcuni miei omologhi che, a fronte di questa emergenza, hanno pensato di affidare al Mes la risposta europea ho replicato: il Mes è un meccanismo inadeguato e anche insufficiente per reagire a questa sfida epocale. Ha un regolamento pensato per shock asimmetrici e per reagire a tensioni finanziarie riguardanti singoli Paesi. Adesso, invece, siamo di fronte al più grave shock economico affrontato dal dopoguerra ad oggi, che compromette fortemente il tessuto socio-economico europeo. Occorre una risposta forte, unitaria, tempestiva", sottolinea ancora il presidente del ...

borghi_claudio : No ma fatemi capire, conte ha accusato Salvini di fake news e disinformazione a reti unificate per aver detto il ve… - borghi_claudio : spero non sia vero quello che leggo, ovvero che conte prima del consiglio europeo verrà in aula per semplice inform… - ShooterHatesYou : L’ho detto dall’inizio e lo ripeto: se le regioni fanno come vogliono, e i comuni fanno come vogliono, e le forze d… - nonegoziabili : RT @AntonioSocci1: Conte è il simbolo del peggior trasformismo e del peggior opportunismo. Per il potere è pronto a tutte le giravolte. Ai… - SemperAdamantes : RT @borghi_claudio: No ma fatemi capire, conte ha accusato Salvini di fake news e disinformazione a reti unificate per aver detto il vero q… -