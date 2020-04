Mes, Conte: “Non ha senso discutere ora. Se vi saranno condizionalità o meno lo giudicheremo alla fine. L’ultima parola spetterà al Parlamento” (Di mercoledì 15 aprile 2020) “discutere adesso se vi saranno o meno altre condizioni oltre a quelle delle spese sanitarie e valutare adesso se all’Italia converrà o meno attivare questa nuova linea di credito significa logorarsi in un dibattito meramente astratto e schematico. Bisognerà attendere prima di valutare se questa nuova linea di credito sarà collegata a meccanismi e procedure diversi da quelli originari. Se questo nuovo strumento finanziario presenterà caratteristiche effettivamente differenti dal MES, per come finora utilizzato”. E’ quanto scrive su Facebook il premier Giuseppe Conte a proposito del Mes. “Se vi saranno condizionalità o meno lo giudicheremo alla fine – ha aggiunto il presidente del Consiglio -, quando saranno concretamente elaborati il term sheet (Contenente le principali caratteristiche del nuovo strumento), i terms ... Leggi su lanotiziagiornale Conte : «Mes? Non ha senso discuterne ora»

Mes - scontro M5s-Pd/ Caos Governo - Crimi : "Dem mettono in discussione Conte"

