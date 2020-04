La premier neozelandese diminuisce lo stipendio dei parlamentari per solidarietà ai cittadini (Di mercoledì 15 aprile 2020) Coronavirus, la premier neozelandese diminuisce lo stipendio dei parlamentari per solidarietà ai cittadini Il primo ministro neozelandese Jacinda Ardern, ha annunciato un taglio del 20 percento sul suo stipendio e quello di tutti i politici e amministratori delegati delle aziende pubbliche. Per i prossimi sei mesi le loro buste paga verranno ridotte per far fronte alla pandemia del Coronavirus e mostrare solidarietà nei confronti delle comunità colpite e a coloro che stanno lottando contro il virus. La premier, in un discorso alla nazione ha detto: “Se c’è mai stato un momento per colmare il divario sociale in Nuova Zelanda, quel momento è adesso“. La Nuova Zelanda ha annunciato il lockdown per Coronavirus tre settimane fa: uffici, scuole e servizi non essenziali sono stati chiusi e ... Leggi su tpi Coronavirus - la premier neozelandese annuncia : “Taglio del 20% dello stipendio a tutti i ministri del mio governo per far fronte all’emergenza” (Di mercoledì 15 aprile 2020) Coronavirus, lalodeiper solidarietà ai cittadini Il primo ministroJacinda Ardern, ha annunciato un taglio del 20 percento sul suoe quello di tutti i politici e amministratori delegati delle aziende pubbliche. Per i prossimi sei mesi le loro buste paga verranno ridotte per far fronte alla pandemia del Coronavirus e mostrare solidarietà nei confronti delle comunità colpite e a coloro che stanno lottando contro il virus. La, in un discorso alla nazione ha detto: “Se c’è mai stato un momento per colmare il divario sociale in Nuova Zelanda, quel momento è adesso“. La Nuova Zelanda ha annunciato il lockdown per Coronavirus tre settimane fa: uffici, scuole e servizi non essenziali sono stati chiusi e ...

Gigi281100 : In Italia solo il movimento 5 stelle, gli altri pappano..... Prendete esempio.... Coronavirus, la premier neozela… - Giusepp07184707 : RT @ilfattovideo: Coronavirus, la premier neozelandese annuncia: “Taglio del 20% dello stipendio a tutti i ministri del mio governo per far… - milanonoko : RT @ilfattovideo: Coronavirus, la premier neozelandese annuncia: “Taglio del 20% dello stipendio a tutti i ministri del mio governo per far… - Platt83 : RT @ilfattovideo: Coronavirus, la premier neozelandese annuncia: “Taglio del 20% dello stipendio a tutti i ministri del mio governo per far… - Melonspaul : RT @ilfattovideo: Coronavirus, la premier neozelandese annuncia: “Taglio del 20% dello stipendio a tutti i ministri del mio governo per far… -

Ultime Notizie dalla rete : premier neozelandese Coronavirus, la premier neozelandese annuncia: “Taglio del 20% dello stipendio a tutti i ministri del… Il Fatto Quotidiano La premier neozelandese diminuisce lo stipendio dei parlamentari per solidarietà ai cittadini

La premier, in un discorso alla nazione ha detto: “Se c’è mai stato un momento per colmare il divario sociale in Nuova Zelanda, quel momento è adesso“. La Nuova Zelanda ha annunciato il lockdown per ...

In Nuova Zelanda il governo si riduce lo stipendio: “Solidarietà a chi ha perso il lavoro”

La Nuova Zelanda continua a far parlare di sé in tutto il mondo per il suo modello di gestione dell'emergenza Coronavirus. Dopo aver schiacciato la curva dei contagi in sole due settimane di lockdown, ...

La premier, in un discorso alla nazione ha detto: “Se c’è mai stato un momento per colmare il divario sociale in Nuova Zelanda, quel momento è adesso“. La Nuova Zelanda ha annunciato il lockdown per ...La Nuova Zelanda continua a far parlare di sé in tutto il mondo per il suo modello di gestione dell'emergenza Coronavirus. Dopo aver schiacciato la curva dei contagi in sole due settimane di lockdown, ...