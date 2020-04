Coronavirus, 104.291 contagi e 21.067 morti in Italia: numeri in calo – DIRETTA (Di mercoledì 15 aprile 2020) Il Coronavirus continua a estendersi macchia d’olio in Italia e nel resto del mondo e il numero di persone contagiate e vittime cresce, purtroppo, con il trascorrere delle ore. L’intera redazione di iNews24.it si occuperà dell’aggiornamento LIVE dello stato del virus in Italia e nelle altre parti del mondo. PER AGGIORNARE LA PAGINA CLICCA QUI <<< Tutti gli aggiornamenti … L'articolo Coronavirus, 104.291 contagi e 21.067 morti in Italia: numeri in calo – DIRETTA proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24 Coronavirus - oltre 104.000 i positivi in Italia. Trump taglia fondi all’Oms – DIRETTA

Coronavirus - 104.291 contagi e 21.067 morti in Italia : numeri in calo – DIRETTA

Coronavirus - oltre 104.000 i positivi in Italia. Pellegrini dona 66mila euro all’ospedale di Bergamo - Tour de France verso il rinvio – DIRETTA (Di mercoledì 15 aprile 2020) Ilcontinua a estendersi macchia d’olio ine nel resto del mondo e il numero di personeate e vittime cresce, purtroppo, con il trascorrere delle ore. L’intera redazione di iNews24.it si occuperà dell’aggiornamento LIVE dello stato del virus ine nelle altre parti del mondo. PER AGGIORNARE LA PAGINA CLICCA QUI <<< Tutti gli aggiornamenti … L'articolo, 104.291e 21.067ininproviene da www.inews24.it.

you_trend : ?? #Coronavirus, aggiornamento nazionale ore 18 • Casi attuali: 104.291 (+675, +0,7%) • Deceduti: 21.067 (+602, +2,… - rtl1025 : ?? Sono 37.130 le persone guarite in Italia da #coronavirus, 1.695 in più di ieri. 104.291 è il numero di contagiati… - TgLa7 : #coronavirus Il bollettino della #ProtezioneCIvile del 14 aprile 2020: Casi totali : 162.488 (+2.972) Casi attuali… - j_montella : RT @you_trend: ?? #Coronavirus, aggiornamento nazionale ore 18 • Casi attuali: 104.291 (+675, +0,7%) • Deceduti: 21.067 (+602, +2,9%) • Dim… - Notiziedi_it : Coronavirus, in Italia 104.291 positivi, 21.067 morti e 37.130 guariti -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus 104 Aumentano ancora i contagi da coronavirus, 104 mila persone positive al virus in Italia http://www.ciavula.it/ Covid, il bollettino. “Effetto” Torano sulla Calabria: 28 i nuovi casi, un altro decesso

Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus sul territorio nazionale, al momento 104.291 persone risultano positive al virus. Ad oggi, in Italia sono stati 162.488 ...

Il Coronavirus in Italia, Bollettino Protezione Civile del 14 aprile: 104.291 positivi, 675 più di ieri

Roma, martedì 14 Aprile 2020. Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del nuovo Coronavirus sul territorio nazionale, i casi totali nel nostro Paese sono 162.488, al momento ...

Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus sul territorio nazionale, al momento 104.291 persone risultano positive al virus. Ad oggi, in Italia sono stati 162.488 ...Roma, martedì 14 Aprile 2020. Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del nuovo Coronavirus sul territorio nazionale, i casi totali nel nostro Paese sono 162.488, al momento ...