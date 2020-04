Uomini e Donne | Gemma Galgani delusa da Giorgio Manetti | ecco perché

Leggi su pianetadonne.blog

(Di martedì 14 aprile 2020)di “” risponde al suo ex corteggiatore storico nonché suo ex fidanzato. In questi mesi lui (da tempo uscito dal dating-show di Maria De Filippi e felice con una nuova compagna, Caterina, che in qualche modo ricorda fisicamente la) ha attaccato più volte la dama torinese a mezzo stampa (in particolare sulla rivista “Nuovo TV”). Ritiene infatti che lei, da 10 anni in trasmissione, sia più interessata alle luci della ribalta, che a trovare un uomo. Ovviamente lanon ci sta e su “Magazine”, la rivista dedicata al programma, ha replicato all’accusa. Si è detta “stupita” dal “livore” dimostrato danei suoi confronti dopo tanto tempo; non tanto “ferita”, ma “sorpresa”.pensa che, piano ...