L’Iran vuole rafforzare la rete di alleanze in America Latina

(Di martedì 14 aprile 2020) La pandemia di Covid-19 rafforza i legami tra Iran e Venezuela, uniti nel rigetto delle sanzionine contro i rispettivi Paesi. Il presidente venezuelano Nicolas Maduro ed il suo omologo iraniano Hassan Rouhani hanno avuto una conversazione telefonica perla cooperazione ed i legami comuni nel corso della difficile congiuntura provocata dall’emergenza sanitaria. Le economie dei due Stati non navigano in buone acque e le misure imposte da Washington non aiutano: la Casa Bianca ha rifiutato di alleggerire le sanzioni durante la pandemia ed anziesercitare la massima pressione possibile sui due esecutivi per favorirne la caduta. La resilienza mostrata da Caracas e Teheran ha però allontanato la possibilità che quest’evenienza si materializzi: l’esecutivo di Maduro, indebolito da una grave crisi umanitaria ed economica, è ancora ...