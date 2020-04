La risposta sulle terapie intensive in Svezia e sulle scelte dei pazienti da mandarvi

Leggi su giornalettismo

(Di martedì 14 aprile 2020) «Nella civilissima e democraticissima, dove tutti pagano le tasse, chi ha più di 80 anni rimane fuori dalla terapia intensiva e muore – scriveva Roberto Burioni citando un tweet di Pierluigi Lopalco, che aveva fotografato la situazione in, Paese dove ha lavorato per anni -. Lo stesso chi ne ha più di 60 e ha problemi in due apparati, il che non è rarissimo. L’erba del vicino non è sempre più verde». Una situazione di questo genere potrebbe far pensare a una sorta di sistema selettivo per le cure. Ma a definire il problema sotto un altro punto di vista è la dottoressa Martina D’Orazio, da Stoccolma, in un video girato per Insieme in Rete, nell’ambito del progetto Insieme nel mondo, la rete che mette in connessione gli italiani all’estero in questo periodo di coronavirus. LEGGI ANCHE ...