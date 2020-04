Coronavirus, positivi in netto calo rispetto a ieri. Ma i morti sono ancora troppi (Di martedì 14 aprile 2020) Calano nettamente i positivi sa Coronavirus nel bollettino giornaliero della protezione civile. Angelo Borrelli ha snocciolato i dati nella conferenza stampa delle ore 18. Il totale dei positivi al Covid-19 è di 104.291, con un incremento nelle ultime ore di 665. Un numero confortante e in calo, visto che ieri si erano registrati 1363 nuovi contagi. Prosegue il calo della pressione negli ospedali italiani. “Ci sono 3186 pazienti ricoverati in terapia intensiva – ha detto Borrelli – 74 in meno rispetto a ieri. I ricoverati con sintomi sono 28011 (meno 12 rispetto al 13 aprile), mentre in isolamento domiciliare senza sintomi o con sintomi lievi si trovano 73094 persone, pari al 70% del totale dei pazienti positivi”. Il numero dei decessi è sempre alto: da ieri sono morte 602 persone. A oggi il totale dei deceduti è di 21067. Il totale dei ... Leggi su caffeinamagazine Borrelli - coronavirus : non rallenta - superati i 21.000 morti (oggi 602) - 162.488 positivi (oggi 2.972) - guariti 37.130 (oggi 1695)

Coronavirus dati 14 aprile 2020 : +675 nuovi positivi - il dato più basso da settimane

