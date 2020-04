Coronavirus | perquisizioni al Trivulzio e in altre Rsa

(Di martedì 14 aprile 2020), ilsotto indagine. Il Ministero della Salute invia gli ispettori.in diverse Rsa. MILANO –, entrano nel vivo le indagini sul, il polo geriatrico più grande d’Italia. Secondo le ipotesi investigative, che si sono fondate nella primissima parte del lavoro su segnalazioni e testimonianze, la struttura avrebbe nascosto i casi dimettendo a rischio non solo i sanitari ma anche gli ospiti presenti. O comunque non avrebbe preso le adeguate contromisure mettendo a repentaglio la salute e la vita degli ospiti della struttura e del personale impiegato. Il fascicolo è stato aperto subito dopo un’indagine di Repubblica che ha ricostruito e riportato diversi casi e diverse testimonianza che hanno gettato più di un’ombra sul. La prima svolta nelle indagini arriva tra ...

Il Fondo di mutuo soccorso lanciato dal Comune di Milano per far fronte all'emergenza economica causata dal Coronavirus, a cui tutti i cittadini possono donare, ha raggiunto la cifra di 12 milioni di ...ore 10,26 – La Guardia di Finanza di Milano sta effettuando perquisizioni nelle sedi del Pio Albergo Trivulzio di Milano e in ... ore 10,15 – Tutti i cittadini che si ammaleranno di Covid-19 in ...