Coronavirus |   l’Arpac | Migliora la qualità dell’aria in Campania Ma lo smog da polveri

(Di martedì 14 aprile 2020) Uno studio svolto dall’Arpadimostra che i provvedimenti anti-hanno avuto importanti effetti sulla qualità dell’aria nella regione. L’Agenzia ambientale ha analizzato i dati delle centraline situate nelle cinque città capoluogo, in un periodo che va dal 25 febbraio fino al 31 marzo 2020, con riferimento alle concentrazioni di inquinanti quali monossido di azoto (NO), biossido di azoto (NO2),sottili (PM2.5 e PM10), monossido di carbonio (CO), benzene. Il report pubblicato dall’Agenzia, intitolato “I provvedimenti per il contenimento del contagio da Covid-19 e la qualità dell’aria in”, disponibile sul sito dell’Agenzia all’indirizzo http://www.arpa.it/web/guest/1402, rappresenta al momento uno degli studi più dettagliati prodotti a livello istituzionale in ...