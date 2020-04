Bagordi a Pasquetta | il sindaco Damiano | “Tutti sanzionati e in quarantena” VIDEO

Leggi su anteprima24

(Di martedì 14 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Ferma condanna da parte del primo cittadino Franco, per l’increscioso e vergognoso episodio verificatosi ieri a Montesarchio, con persone riunite su un balcone tra canti e balli, il tutto ripreso ine pubblicato dalla testata edizionecaserta.com In merito ilFrancoinforma che: -tutte le persone presenti sono state identificate da polizia municipale e forze dell’ordine; -per tutte le persone presenti è stata disposta la quarantena domiciliare; le persone sono state sanzionate secondo legge;-i verbali della polizia municipale sono stati trasmessi alle forze dell’ordine per valutare i provvedimenti del caso dal punto di vista penale. “Rispondiamo con gli strumenti della legge a chi in un momento così delicato si fa beffe dei sacrifici di tanti. Come in questo caso saremo ...