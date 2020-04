Andrea Damante pubblica una storia Instagram con Giulia De Lellis e poi la elimina | VIDEO

Leggi su tpi

(Di martedì 14 aprile 2020)Definisce in una stories diIl gossip suDecontinua a tenere banco in questi giorni di quarantena da Coronavirus. L’ultima novità della coppia tornata insieme dopo anni di separazione riguarda una storiesta all’ex tronista di Uomini e Donne che ritrae l’influencer romana che balla sul balcone di casa.ha cancellato ilqualche instante dopo lazione, ma i più ostinati avevano già diffuso il filmato in rete. (Qui ilin cui compareDeto dal sito IsaeChia) Non si capisce però perchési sia affrettato a rimuovere unin cui compareDe. Se all’inizio il ritorno di fiamma tra i due era infatti solo un gossip fatto di indizi social o supposizioni, ...