Allerta Meteo: veloce raid freddo da Nord con piogge, temporali e grandine su molte regioni. Neve a bassa quota sulle Adriatiche [MAPPE e DETTAGLI] (Di martedì 14 aprile 2020) Allerta Meteo – E' puntualmente è arrivato il peggioramento del tempo annunciato per oggi. L'alta pressione e le condizioni climatiche primaverili, anzi quasi estive nella giornata di ieri, sono state bruscamente interrotte dall'incursione di un impulso di aria instabile che, in seno a una saccatura fredda di matrice scandinava in azione più diretta sull'Est Europa, sta attraversando le regioni dell' ex Jugoslavia, ma interessando anche le nostre aree adriatiche e centro meridionali in genere, apportando un deciso peggioramento del tempo. In queste ore mattutine, il grosso dell'attività instabile sta riguardando le regioni centrali, soprattutto il Lazio, l'Abruzzo centro meridionale e verso il Gargano, Nord Puglia. Rovesci sparsi anche sulla Romagna meridionale, sulle Marche, Nord Abruzzo, Umbria e qualcuno ...

Allerta Meteo Lazio : temporali nel pomeriggio (Di martedì 14 aprile 2020)

