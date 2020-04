Google Telefono anche per dispositivi non Pixel: verifica compatibilità (Di lunedì 13 aprile 2020) Vi è sempre piaciuta l'app Google Telefono, ma non avendo uno smartphone Pixel avete dovuto rinunciarci? Non sappiamo se per errore, ma sta di fatto che da qualche ora il servizio è disponibile per alcuni altri smartphone, tra cui potrebbe anche esserci il vostro (se siete fortunati). L'applicazione è disponibile sul Play Store di Google, sia in versione finale che in versione beta (di cui l'ultima disponibile corrisponde all'iterazione '47.0.305350684-publicbeta'). Volete provare se rientrate nella cerchia ristretta? Raggiungete la pagina dedicata del marketplace di Big G e fateci sapere com'è andata. Come riportato da XDA Developers, tra i dispositivi compatibili con Google Telefono figurano ASUS Zenfone 6, LG V60 ThinQ e OPPO Find X2 Pro, mentre non sembrano rispondere bene i vari Samsung Galaxy S20, OnePlus 6 e 7. L'app, infatti, pare richiedere per ... Leggi su optimagazine Google Telefono ora è compatibile con degli smartphone non Pixel - dal Play Store

Google Telefono aggiungerà due nuove funzioni - fra cui una comoda gesture

Con questo telefono potete sbattere la cornetta in faccia a Google Assistant (Di lunedì 13 aprile 2020) Vi è sempre piaciuta l'app, ma non avendo uno smartphoneavete dovuto rinunciarci? Non sappiamo se per errore, ma sta di fatto che da qualche ora il servizio è disponibile per alcuni altri smartphone, tra cui potrebbeesserci il vostro (se siete fortunati). L'applicazione è disponibile sul Play Store di, sia in versione finale che in versione beta (di cui l'ultima disponibile corrisponde all'iterazione '47.0.305350684-publicbeta'). Volete provare se rientrate nella cerchia ristretta? Raggiungete la pagina dedicata del marketplace di Big G e fateci sapere com'è andata. Come riportato da XDA Developers, tra icompatibili configurano ASUS Zenfone 6, LG V60 ThinQ e OPPO Find X2 Pro, mentre non sembrano rispondere bene i vari Samsung Galaxy S20, OnePlus 6 e 7. L'app, infatti, pare richiedere per ...

fep75 : @tersapi Se fate una ricerca su Google digitando questo numero di Telefono capirete si cosa si tratta ,da più 12 an… - fep75 : @ReginadiQ @Maryljacb Provate a fare una ricerca Google con questo numero di Telefono Capirete di cosa si tratta e… - MiuiBlog : ??[NEWS] L'app Telefono di Google è già installabile su alcuni smartphones Xiaomi Leggi ?? - AlbertoPavan5 : @FabbioSabatini @RobertoBurioni Io non installerò mai una app del genere, né darò nessun consenso allo scambio di d… - ptkdev : @GianniperFedez @avvincentement no, devono essere un minimo realistici non dico 'veri' che è impossibile ma avvicin… -