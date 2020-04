Domenica In, Mara Venier scoppia in lacrime: l’avvio della puntata “speciale Pasqua” che l’ha colta di sorpresa (Di lunedì 13 aprile 2020) Domenica In speciale Pasqua oggi in onda su Rai 1 si è aperta con una sorpresa inattesa. E Mara Venier ha iniziato la puntata scoppiando in lacrime. Sono giornate difficili per gli italiani e per tanti nonni, tra coloro che soffrono e combattono la malattia e altri che non riescono a godersi l’affetto dei propri nipotini. Questa volta la nonna italiana è proprio lei, Mara Venier, che si è commossa al termine di un video lanciato da lei stessa che, tuttavia, conteneva una sorpresa che non si aspettava. La conduttrice ha mandanto in onda un video di un coro di bambini che si sono esibiti cantando una versione speciale di “Azzurro”. Ma al termine della canzone è apparso un videomessaggio destinato lei da uno dei suoi nipotini. E la Venier non è riuscita a trattenere le lacrime. Un pianto sincero, seguito da parole pronunciate a fatica ... Leggi su newscronaca.myblog Mara Venier dopo Domenica In fa una confessione : “Non ce l’ho fatta”

