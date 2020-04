Coronavirus, quasi la metà dei decessi è avvenuto nelle case di riposo nei Paesi europei (Di lunedì 13 aprile 2020) In alcuni Paesi europei circa la metà dei decessi da Coronavirus sembraa essere avvenuta nelle case di riposo. E’ quanto emerge dai dati raccolti da alcuni esperti britannici della London School of Economics (Lse), che avvertono il governo di porre nelle case di riposo le stesse misure e risorse che vengono dedicate alle strutture del Servizio sanitario nazionale (Nhs). I dati raccolti da varie fonti ufficiali indicano che in Italia, Spagna, Francia, Belgio e Irlanda tra il 42% e il 57% dei decessi da Covid-19 si è verificato nelle case di riposo. I dati relativi a queste strutture in Inghilterra e Galles sembrano invece sottostimare i decessi in questo ambito, con appena 20 morti da Coronavirus registrati dall’Ufficio nazionale d statistiche nella settimana che terminava il 27 marzo. Nuovi dati dovrebbero essere pubblicati domani. La scorsa settimana, ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - Gianni Rezza sul calcio : “i campionati non possono ripartire - ormai siamo quasi a maggio”

Coronavirus in Lombardia : 280 morti a Pasqua. Milano : quasi 500 nuovi contagi

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus quasi Coronavirus, quasi 19500 morti in Italia Adnkronos Anche per Pasquetta Catania “resta a casa” nonostante la bella giornata

Quasi una scena spettrale se si pensa che, con la giornata estiva di oggi e in condizioni normali, sulla spiaggia teli da mare e ombrelloni si conterebbero a migliaia. Ma adesso l’emergenza ...

Covid-19, in Europa non c’è accordo nemmeno sulla Fase 2

A un mese esatto dal lock down, il governo di Sebastian Kurz, che aveva chiuso il Paese quasi in contemporanea con l’Italia ... la morte del primo funzionario comunitario, proprio per Covid-19. Si ...

