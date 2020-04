USA | tornado di proporzioni apocalittiche flagella il Mississippi | è un EF5 | una

Leggi su meteoweb.eu

(Di lunedì 13 aprile 2020) Undistoriche sta colpendo il, nel Sud degli USA, proprio in questi minuti, nel pomeriggio americano e nella notte italiana. Le autorità dello Stato delhanno lanciato l’allerta per le città di Collins, Seminary, Williamsburg, Laurel, Ellisville, Sharon. Secondo le prime stime, si tratta di un EF5 con raffiche di vento superiori ai 400km/h. Poche ore fa un altro violentoaveva colpito Monroe, in Louisiana. Ma il “mostro” che sta colpendo ilpotrebbe diventare uno deipiù devastanti della storia. Si tratta di una meteo-catastrofe. Seguiranno aggiornamentiL'articolo USA,diil: è un EF5, una meteo-catastrofe LIVE Meteo Web.