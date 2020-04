Juve, come tornerà Ramsey? “Biscotti e cucina di mia moglie, ho paura di ingrassare” (Di domenica 12 aprile 2020) Aaron Ramsey rientrerà a breve in Italia per la ripresa degli allenamenti e, forse, del campionato. In una diretta su Instagram il gallese ha confessato che la permanenza in famiglia si sta rivelando una tentazione continua per la sua forma. "Mia moglie è un'ottima cuoca e a me piace mangiare bene, quindi è un problema... Poi non resisto ai biscotti dei miei figli che mangio sempre vicino al tè". Leggi su fanpage Menez si racconta : «Dicevano che ero come Kakà - ho rifiutato la Juve di Conte»

CdM - ADL pensa a 'tagliare' una mensilità e mezzo come la Juve : può slittare lo stipendio di marzo

Lazio - il portavoce Arturo Diaconale sulla Juve : “Chi dipingeva Claudio Lotito come insensibile ora non ammette che ha ragione” (Di domenica 12 aprile 2020) Aaronrientrerà a breve in Italia per la ripresa degli allenamenti e, forse, del campionato. In una diretta su Instagram il gallese ha confessato che la permanenza in famiglia si sta rivelando una tentazione continua per la sua forma. "Miaè un'ottima cuoca e a me piace mangiare bene, quindi è un problema... Poi non resisto ai biscotti dei miei figli che mangio sempre vicino al tè".

juventusfc : Come celebrare l'anniversario di Juve-Barca 3-0? Con una #GIFChain! ???? Commentate la gemma della Joya con una GIF!… - juventusfc : Make our Icon... #YOURICON! ?? Fantasia, creatività, arte. Fateci vedere come interpretate la nostra Icon! ?… - FSbraccia : @gladiatoremassi @Mey86147596 Se lo dice la UE allora c'è da fidarsi! Prendiamo sempre le cose come se fosse una pa… - er_pasca : @AVimciguerra8 @Christi53215965 @UEFAcom_it @juventusfc Se lo dice lui... diamogli ragione poverino, cosí é compiac… - flaviavictor33 : RT @juventusfc: Come celebrare l'anniversario di Juve-Barca 3-0? Con una #GIFChain! ???? Commentate la gemma della Joya con una GIF! ?? https… -

Ultime Notizie dalla rete : Juve come Per Sconcerti la Juve è una condanna per i giovani Virgilio Sport Juventus, Sarri aspetta Ronaldo per guidare la squadra nella volata finale

La classifica sorride, così come i due scontri dentro fuori (Coppa Italia e Champions) allo Stadium, la Juventus in questo mese complicatissimo ha avuto il merito di muoversi in anticipo su tutti i ...

Lazio, Cataldi e l’uovo di Pasqua con il gol alla Juventus FOTO

Danilo Cataldi non dimentica il gol in Supercoppa contro la Juventus nella partita poi vinta dalla Lazio per 3-1. Come mostrato dalla sua compagna sul suo profilo Instagram, la famiglia ha ricevuto un ...

La classifica sorride, così come i due scontri dentro fuori (Coppa Italia e Champions) allo Stadium, la Juventus in questo mese complicatissimo ha avuto il merito di muoversi in anticipo su tutti i ...Danilo Cataldi non dimentica il gol in Supercoppa contro la Juventus nella partita poi vinta dalla Lazio per 3-1. Come mostrato dalla sua compagna sul suo profilo Instagram, la famiglia ha ricevuto un ...