Coronavirus: agli ospedali lombardi 600 colombe d'autore dalla Campania (2) (Di domenica 12 aprile 2020) (Adnkronos) - Nel frattempo, SlowSud e altri 14 ristoranti continuano a rifornire di 2mila pasti settimanali ospedali e ai senzatetto, tra pasta alla Norma, conchiglioni ricotta e spinaci, lasagne al ragù, cannoli e chiacchiere. "Eravamo in piena produzione quando è scoppiata l'emergenza", racconta Sal De Riso. "Tutti i dipendenti sono andati in cassa integrazione, ho chiuso la pasticceria, si sono fermati i nostri rivenditori. A un certo punto ho detto: facciamo solidarietà, almeno mi rendo utile. Ora sono felice, come se le avessi vendute tutte". Leggi su liberoquotidiano LIVE Coronavirus - notizie in DIRETTA. Giuseppe Conte scrive agli italiani : “Insieme ce la faremo - Buona Pasqua a tutti”

Coronavirus : agli ospedali lombardi 600 colombe d'autore dalla Campania

Coronavirus - scuola - esami a metà Lettera aperta agli studenti italiani (Di domenica 12 aprile 2020) (Adnkronos) - Nel frattempo, SlowSud e altri 14 ristoranti continuano a rifornire di 2mila pasti settimanalie ai senzatetto, tra pasta alla Norma, conchiglioni ricotta e spinaci, lasagne al ragù, cannoli e chiacchiere. "Eravamo in piena produzione quando è scoppiata l'emergenza", racconta Sal De Riso. "Tutti i dipendenti sono andati in cassa integrazione, ho chiuso la pasticceria, si sono fermati i nostri rivenditori. A un certo punto ho detto: facciamo solidarietà, almeno mi rendo utile. Ora sono felice, come se le avessi vendute tutte".

Capezzone : Grande notizia! Boris Johnson dimesso dall’ospedale ????????????. Un pensiero agli haters che avevano goduto per il suo r… - fattoquotidiano : Coronavirus, Gualtieri: “Entro la prossima settimana i 600 euro agli autonomi. Sugli eurobond c’è consenso crescent… - fattoquotidiano : Coronavirus – Chi è Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore dell’Oms nel mirino di Trump: dal governo violento dell’E… - giovannibrenteg : RT @Capezzone: Grande notizia! Boris Johnson dimesso dall’ospedale ????????????. Un pensiero agli haters che avevano goduto per il suo ricovero..… - Andreaacquista : RT @Capezzone: Grande notizia! Boris Johnson dimesso dall’ospedale ????????????. Un pensiero agli haters che avevano goduto per il suo ricovero..… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus agli Coronavirus, «i 600 euro agli autonomi nella prossima settimana Corriere della Calabria Coronavirus a Napoli, la polizia metropolitana chiude un forno abusivo

A Pomigliano gli agenti della polizia metropolitana di Napoli, agli ordini del comandante Lucia Rea, insieme con i colleghi della Municipale, hanno sanzionato un forno che vendeva pizze al dettaglio: ...

Bozzetto: “L’umorismo può servire a regalare un sorriso e a costringere la gente a riflettere”

Il Signor Rossi ai tempi del coronavirus Mi sono interrogato e dato delle risposte sul perché di questo ... Non è da oggi che mi occupo di temi ambientalisti: in questo momento il mio impegno è contro ...

A Pomigliano gli agenti della polizia metropolitana di Napoli, agli ordini del comandante Lucia Rea, insieme con i colleghi della Municipale, hanno sanzionato un forno che vendeva pizze al dettaglio: ...Il Signor Rossi ai tempi del coronavirus Mi sono interrogato e dato delle risposte sul perché di questo ... Non è da oggi che mi occupo di temi ambientalisti: in questo momento il mio impegno è contro ...