Coronavirus | oltre 100mila i positivi 619 morti in un giorno

(Di sabato 11 aprile 2020) Giorgia Baroncini Il bollettino sull'emergenza: si conferma il calo di ricoverati e pazienti in terapia intensiva. I guariti sono in totale 32.534 (+ 2.079). 19.468 vittime Ad oggi ci sono 100.269nel Paese: 1.996 contagi in più mentre ieri si erano registrati 1.396 nuovi casi. Continua a scendere dallo scorso 4 aprile il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva: oggi sono 3.381, 116 meno di ieri. Cala anche il dato sui ricoverati con sintomi che hanno raggiunto quota 28.144 persone (-98). Ieri è stata superata la soglia dei 30mila guariti e oggi si registrano altri 2.079 nuovi guariti che fanno salire il totale a 32.534 (ieri +1.985). Dall'inizio della diffusione delnel Paese, il numero complessivo dei contagiati (comprese le vittime e i guariti) ha raggiunto quota 152.271 (+4.694 rispetto a ieri). Resta ancora ...