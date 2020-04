Athletic Bilbao, Inigo Martinez: «Taglio stipendi? Siamo pronti» (Di sabato 11 aprile 2020) Apertura totale di Inigo Martinez e degli altri giocatori dell’Athletic Bilbao per il Taglio degli stipendi: le parole del difensore Intervenuto ai canali ufficiali del club, Inigo Martinez ha sottolineato che i calciatori dell’Athletic Bilbao sono pronti per il Taglio degli stipendi. «Siamo qui per aiutare. Il capitano lo ha già detto, Siamo qui per aiutare. I capitani si stanno confrontando con la dirigenza e quando arriverà il momento avremo preso le decisioni necessarie. Stiamo aspettando, Siamo pronti». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Athletic Bilbao - Aduriz : «Ritiro? Risolveremo dopo la pandemia»

Calciomercato Torino - l’Athletic Bilbao mette Berenguer nel mirino

Apertura totale di Inigo Martinez e degli altri giocatori dell’Athletic Bilbao per il taglio degli stipendi: le parole del difensore Intervenuto ai canali ufficiali del club, Inigo Martinez ha ...

Juve che vince non si cambia: appena 72 giocatori in 5 anni

Solo il Napoli, in Italia, è stato più conservatore. In Europa primato dell'Athletic Bilbao. La strategia bianconera: pochi innesti, ma top player. Anche se quest'anno può esserci una rivoluzione. Vis ...

