Alan Kurdi, lampedusani a Musumeci: “se sbarca probabile ecatombe” (Di sabato 11 aprile 2020) I lampedusani scrivono una lettera al governatore Musumeci per manifestare la preoccupazione per la nave Ong Alan Kurdi con cento migranti a bordo: “se sbarca potrebbe essere un’ecatombe”. Sull’isola di Lampedusa sale la preoccupazione per il possibile sbarco della nave Ong Alan Kurdi, che ha a bordo un centinaio di migranti, dei quali alcuni sarebbero … L'articolo Alan Kurdi, lampedusani a Musumeci: “se sbarca probabile ecatombe” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek Coronavirus : imprenditori Lampedusa a Musumeci - ‘Alan Kurdi non sbarchi qui’

La nave Alan Kurdi verso la Sicilia con 150 migranti a bordo : “Abbiamo bisogno di cibo e medicine”

La Alan Kurdi si dirige verso la Sicilia (Di sabato 11 aprile 2020) Iscrivono una lettera al governatoreper manifestare la preoccupazione per la nave Ongcon cento migranti a bordo: “sepotrebbe essere un’ecatombe”. Sull’isola di Lampedusa sale la preoccupazione per il possibile sbarco della nave Ong, che ha a bordo un centinaio di migranti, dei quali alcuni sarebbero … L'articolo: “seecatombe” proviene da www.meteoweek.com.

fanpage : Sulla nave ci sono 150 naufraghi, l'Ong attacca - LegaSalvini : +++++ CORONAVIRUS, PER MIGRANTI ALAN KURDI QUARANTENA SU NAVE CROCE ROSSA ITALIANA IMBARCAZIONE FARÀ ROTTA SU PALER… - mitgov : #AlanKurdi a causa dell’emergenza #COVID19 i porti italiani non presentano più i requisiti sanitari di sicurezza ri… - Stoico26356790 : RT @AdryWebber: Ovvio che devono mangiare anche loro ma noi, il popolo? Alan Kurdi con 149 migranti rifornita di cibo dalla Guardia costie… - jivanarnava : RT @ImolaOggi: Nave Alan Kurdi verso la Sicilia con 150 'migranti' a bordo. Siamo talmente una colonia, che per dirigersi in Italia hanno a… -