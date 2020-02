GF Vip, l’accusa gravissima ad Andrea Denver. E ora i fan di Clizia Incorvaia chiedono la squalifica (Di venerdì 28 febbraio 2020) Clizia Incorvaia è stata squalificata dal Grande Fratello Vip per aver detto più volte ad Andrea Denver “Sei un Buscetta, un pentito, io non parlo con i pentiti”. Lunedì scorso, quindi, la modella e influencer ha dovuto abbandonare la Casa e Paolo Ciavarro. In lacrime e in diretta. Si è scusata, anche con Denver, ma ovviamente i fan di Clizia non hanno preso bene il provvedimento del GF Vip e quindi la sua uscita di scena. E ora chiedono l’eliminazione di Andrea Denver. Motivo? Per un nuovo presunto caso di bestemmia al reality che vedrebbe protagonista proprio il bel modello. Premesso che, per ora, non è stato diffuso il video che proverebbe l’imprecazione e quindi la faccenda è ancora molto confusa, sui social sono spuntate numerose accuse contro Denver. Come sempre, però, ci sono anche quelli che lo difendono a spada tratta. (Continua dopo la foto) Nelle ultime ore su Twitter sono ... Leggi su caffeinamagazine

