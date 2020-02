Sette cocktail da provare a Tokyo (Di martedì 11 febbraio 2020) Capita che durante un soggiorno a Tokyo si trascorra una lunga notte in uno dei più prestigiosi bar della città, sorseggiando cocktail preparati da mani veloci e mente illuminata, come quelle di Katsuya Takano, uno dei migliori bartender giapponesi. Fresco reduce dalla vittoria del Tokyo Meister Governor’s Award (gara riservata ai migliori quaranta bartender della città), il direttore del Brillant - il più esclusivo punto di ritrovo per degustare cocktail e pescare tra gli oltre duecento liquori locali e internazionali all’interno del lussuoso Keio Plaza Hotel di Shinjuku, cuore pulsante della capitale nipponica - ci ha fatto assaggiare alcune delle sue creazioni. In un anno cruciale per il presente e il futuro della città, ombelico del mondo sportivo (e non) con le Olimpiadi e le Paraolimpiadi (in programma dal 24 luglio al 6 Settembre), Takano - ... gqitalia

