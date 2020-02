Salma del figlio impresentabile, la bara deve stare chiusa. “Negato a mio figlio l’estremo saluto” (Di martedì 11 febbraio 2020) Una storia amara che arriva da Venezia. I familiari del giovane deceduto in circostanze tragiche il mese scorso, suo malgrado p finito al centro di un caso di cronaca per i risvolti “funerari” che hanno destato scalpore in tutta Riviera del Brenta... fanpage

Blu09765054 : RT @ValerioLivia: #3giornicon Toni Morrison #VentagliDiParole - Harlem 1926 - Un nero uccide la giovane amante, la moglie, al funerale, te… - smanetti63 : RT @mfrittella: Segnalo la bellissima intervista di Giovanni #Bachelet al @Corriere in occasione del 40° anniversario dell'assassinio,da pa… - VezzaroAndrea : RT @mfrittella: Segnalo la bellissima intervista di Giovanni #Bachelet al @Corriere in occasione del 40° anniversario dell'assassinio,da pa… -