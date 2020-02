Ragazza coreana investita da un tram a Milano: niente da fare per lei (Di martedì 11 febbraio 2020) La coreana rimasta uccisa è una studentessa in vacanza, residente in Inghilterra. È sbucata tra i binari dopo aver attraversato in un punto senza striscie pedonali. Una vera tragedia si è consumata nelle scorse ore in pieno centro a Milano. Un incidente con i mezzi pubblici è costato la vita a una giovane Ragazza coreana, … L'articolo Ragazza coreana investita da un tram a Milano: niente da fare per lei proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

