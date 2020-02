Raffaella Mennoia, lutto per l’autrice di Uomini e Donne: “Ciao papà” (Di martedì 11 febbraio 2020) Un grande lutto ha colpito Raffaella Mennoia, storica quanto apprezzata autrice di Uomini e Donne di Maria De Filippi. È infatti venuto a mancare nelle scorse ore il padre dell’ex postina di C’è posta per te. La stessa Raffaella lo ha reso noto sui social network, dove ha voluto salutare in maniera pubblica l’amato genitore. Nei mesi scorsi la Mennoia aveva già palesato la malattia del padre, aggravatasi molto nell’ultimo periodo. Raffaella Mennoia ricorda suo padre La situazione ha profondamente segnato l’autrice di Canale 5, fidanzata da tempo con l’artista marziale Alessio Sakara, a sua volta co-conduttore di Tu Si Que Vales. Raffaella è stata tuttavia legata per diversi anni al bel Jack Vanore, ex tronista e oggi opinionista del dating show mariano. Anche lui, dunque, ha subito mandato un messaggio di cordoglio all’ex compagna. Visualizza questo post su Instagram Quando ... notizie

