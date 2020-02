Insonnia e memoria: gli effetti del profumo di rosa (Di martedì 11 febbraio 2020) Vi sentite scariche? Fate fatica ad addormentarvi e a riposare il giusto, con conseguente irritabilità e stanchezza di giorno? Fatevi regalare un bel mazzo di rose e chiedete al vostro innamorato di riempirvi di fiori fino a farla diventare una costante ambientale nella vostra camera da letto e nell’area in cui dovete “incorporare” le informazioni e farle diventare ricordi. Probabilmente gli effetti di questa semplice – e piacevole – misura possono aiutarvi a riposare e ricordare meglio. Il profumo rafforza la memoria Una ricerca coordinata da Jürgen Kornmeier e Franziska Neumann dell’Università tedesca di Friburgo, pubblicata su Scientific Reports, rivela chiaramente come l’azione di un aroma possa essere estremamente importante per rinsaldare i ricordi e rendere più efficace e riposante il sonno notturno, periodo durante il quale avviene una vera e propria “messa in deposito” delle ... dilei

arawynshope : La mia routine quotidiana prima di ogni esame orale: - insonnia la notte prima - sveglia con tachicardia a mille… -