Il villaggio giapponese abbandonato in Canada: la scoperta di Muckle (Di martedì 11 febbraio 2020) Incredibile ritrovamento dell’archeologo dell’Università di Capilano di Vancouver Robert Muckle, un villaggio giapponese in Canada. Situato nel Lower Seymour Conservation Reserve a nord-est di Vancouver, nella British Columbia sul posto sono stati trovati tantissimi cimeli giapponesi. Il villaggio giapponese in Canada L‘archeologo ha trovato il villaggio giapponese nel 2014, in un vecchio campo disboscato. Da quel giorno Muckle ha trascorso gli ultimi anni a scavare nel sito insieme ai suoi studenti. Per il momento ha recuperato prove dell’esistenza di quattordici case, un serbatoio di acqua in legno, uno stabilimento balneare e forse un santuario. Per terra bottiglie di medicinali, orologi da tasca, bottiglie di sake, ciotole di riso e centinaia di frammenti di ceramica dipinti con disegni asiatici. In realtà la comunità giapponese in Canada era numerosa. Muckle ... notizie

