Valigia sospetta in aeroporto: il mistero blocca tutti i passeggeri (Di lunedì 10 febbraio 2020) Un uomo è stato bloccato in un aeroporto australiano. Gli agenti che hanno sequestrato la sua Valigia, hanno trovato al suo interno, qualcosa che ha lasciato tutti sconvolti. Il passeggero, stava infatti trasportando illegalmente due scoiattoli vivi, chiusi all’interno del suo bagaglio. Il fatto è avvenuto nell’aeroporto di Brisbane; l’uomo, di origini australiane rischia la pena massima per i reati contro la fauna selvatica. La legge australiana infatti, punisce legalmente questi atti e la punizione può arrivare fino a 10 anni di reclusione, oltre ad una multa che può raggiungere 210 mila dollari, pari a circa 134 mila euro. L’Australia, ha infatti un sistema giudiziario molto rigido, in merito all’importazione di animali. Le regole australiane sono ferree e in questi casi prevedono un periodo di quarantena, previa la vaccinazione. Questo regolamento imposto dal Paese è ... velvetgossip

