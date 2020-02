Metropolitana, ennesimo guasto: treno fermo tra Montedonzelli e Medaglie d’Oro (Di lunedì 10 febbraio 2020) Linea 1 Metropolitana di Napoli: sabato 8 febbraio la circolazione dei treni è ripresa su tutta la tratta, ma già stamattina ci sono stati nuovi problemi tecnici. Dopo l’incidente del 14 gennaio, quasi un mese di tratta limitata da Colli Aminei a Garibaldi e il dissequestro dei binari delle stazioni Piscinola, Chiaiano e Frullone, sabato 8 febbraio la Linea 1 della Metropolitana di Napoli ha ripreso il suo regolare percorso da Piscinola a Garibaldi con 8 treni in circolazione (in attesa di un nono convoglio che, come annunciato dal sindaco Luigi de Magistris, dovrebbe essere operativo tra circa due settimane). Un’attesa lunghissima da parte degli utenti, che hanno tra l’altro dovuto attendere altri sette giorni tra il dissequestro del tratto Piscinola-Colli Aminei e la ripresa totale di un servizio che però… continua ad offrire disservizi. Già sabato 8 febbraio, la prima sorpresa. Per ... 2anews

Metropolitana ennesimo Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Metropolitana ennesimo