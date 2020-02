Ludovica Pagani senza veli per il derby: “La più bella di tutte” (Di lunedì 10 febbraio 2020) Tutti pazzi per Ludovica Pagani. La bionda ed esplosiva giornalista sportiva, considerata l’antagonista di Diletta Leotta, ha letteralmente infiammato Instagram in vista del derby di Milano. No, Ludovica non è stata a Sanremo come Diletta. Forse è stata una delle poche donne dello spettacolo e influencer a non recarsi nella città dei fiori per la 70esima edizione del Festival della Canzone Italiana, ma ha comunque fatto compagnia ai suoi 2 milioni di follower con scatti audaci sul suo profilo. Sì, perché la bella Ludovica Pagani è da sempre divisa tra calcio e spettacolo. Si è fatta conoscere per una brutta gaffe a Quelli del calcio, ma poi si è fatta apprezzare per simpatia, bellezza e bravura ovviamente. Ha anche interpretato Leonarda in alcuni video degli Autogol, senza contare che su Instagram è un’influencer molto ma molto seguita. (Continua dopo la foto) Ma andiamo subito al ... caffeinamagazine

